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Kocaeli'de topraksız tarım çalışmasında olumlu sonuç alındı

DHA

Kocaeli'de topraksız tarım çalışmasında olumlu sonuç alındı


Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN/DARICA(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, Darıca Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası tanıtıldı. Olumlu sonuç alınan topraksız tarım projesiyle ilgili konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu bir yönüyle küresel iklim değişikliğine ve dirençli şehirlere yönelik de çok ciddi yenilikçi bir proje olma yolunda kentimizden ortaya konmuş ciddi bir yenilik olacak" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı Darıca Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası, bugün Darıca ilçesinde düzenlenen programla tanıtıldı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yelda Özden Çiftçi, bölgedeki çiftçiler ve davetliler katıldı.
40-50 TON ARASINDA VERİM BEKLENİYOR
Bir dönümlük uygulama sahasında gerçekleştirilen proje kapsamında, ham maddesi Türkiye'de bulunan volkanik cüruflar kullanılarak hazırlanan sistem, içerisinde besin eriyiği ile organik gübre karışımının verilmesi ve bitkinin ihtiyacı olan kısmı aldıktan sonra süzülen eriyiğinin sistemin altında bulunan drenaj hattı ile toplanarak devir daim suretiyle tekrardan bitkiye üstten damlama ile verilmesi prensibine dayanıyor. Seraya Marvelance, Torry, Climbo, Altess ve ayrıca ata tohumlarından elde edilmiş siyah, pembe, mor, çeri olmak üzere toplam bin 950 adet fide dikimi gerçekleştirildi. Seradan aralık ayına kadar hasat yapılması ile 40-50 ton arasında verim alınması bekleniyor.
'CÜRUF İLE ON YILA KADAR KULLANMA İMKANINIZ VAR'
Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Burada yenilikli bir proje hayata geçiriliyor. Diğerlerinden farkı şu olacak. Birincisi kokopit ile yapılmıyor üretim. Cüruf ile yapılacak. Cüruf yerli, kokopit ithal. İthalattan kurtulma anlamında bir avantaj sağlayacak. İkincisi kokopiti yenileme için iki yıl, üç yıl gibi bir zaman gerekli; cürufla yaptığınızda bunu on yıla kadar kullanma imkanınız var. Diğer yandan üniversitenin yapmış olduğu çalışmalarla, suyun kullanımında, gübrenin kullanımında avantajlar sağlanıyor. Geri kazanımda avantajlar sağlanıyor. Emsalleriyle kıyaslandığında bir buçuk kata varan verim artışları söz konusu. Kurulum maliyetleri açısından da az önce bahsettiğim gibi mesela kokopitle yaptığınız üretimde 180 bin liralık yatırım yapmanız gerekirken, 1 dönümlük bir serada cürufla yaptığınızda 15 bin liraya bu halloluyor. Neredeyse onda bir. Hatta biraz daha fazla bir yatırım maliyeti, avantajı da sağlıyor. Bu bir yönüyle küresel iklim değişikliğine ve dirençli şehirlere yönelik de çok ciddi yenilikçi bir proje olma yolunda kentimizden ortaya konmuş ciddi bir yenilik olacak" dedi.
'SUYU BOŞA HARCAYACAĞIMIZ BİR ZENGİNLİKTE DEĞİLİZ'
GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yelda Özden Çiftçi  de volkanik cüruf ile tarım yapıldığını belirterek, "Suyu boşa harcayacağımız bir zenginlikte değiliz. Bu yüzden burada da biz yağmur sularını toplayarak ve daha sonrasında da bunları besleme solüsyonumuzla bir araya getirerek defalarca kullanıyoruz. PH değerini kontrol ediyoruz. Dolayısıyla güvenli sulama yapıyoruz. Damla sulama kullanıyoruz ve depodan kullanıyoruz. 7 Nisan'da ilk ekimi gerçekleştirdikten sonra depodaki suyu değiştirmedik. Sadece değerlerini kontrol ederek kontrol altında tuttuk. Dolayısıyla burada tamamen geri dönüşümün kullanıldığı, sıfır atık teknolojisinin kullanıldığı bir AR-GE serasındayız" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN
2023-07-05 15:26:53

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