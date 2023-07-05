Galatasaray, hazırlık maçında Hull City´e yenildi

Dinçer AKBİR Nazım Özgün ERBULAN / İZMİT(Kocaeli), (DHA) Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile oynadığı hazırlık maçını 4-3 kaybetti.
Sezon öncesinde hazırlık çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kocaeli Stadyumu´nda oynanan hazırlık maçında İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City ile karşılaştı. Bu mücadelede Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan´ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık üstlendi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmaya; Batuhan, Dubois, Mertens, Yunus, Berkan, Kaan, Cicaldau, Torreira, Emin, Barış, Kazımcan ilk 11'iyle başladı.
Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior ise; Lo-Tutala, Coyle, Leake, Jones, McLoughlin, Allahyar, Tetteh, Seri, Docherty, Ozan, Delap ilk 11'iyle mücadele etti.
29´uncu dakikada Mertens´in ortasını kafa vuruşuyla kaleye yönlendiren Emin Bayram, Galatasaray´ı öne geçirdi: 1-0.
30´uncu dakikada Hull City´nin kale önündeki pas hatasında topla buluşan Berkan Kutlu, takımının ikinci golünü attı: 2-0.
36´ncı dakikada ceza sahası içerisinde Dubois´in pasına iyi bir kafa vuruşu yapan Kaan Ayhan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.
45´inci dakikada 3 kişiyi geçerek topu Galatasaray ceza sahasına getiren Allahyar´ın pasında, topla buluşan Tetteh topu ağlara gönderdi: 3-1.
83´üncü dakikada Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Christie, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.
84´üncü dakikada ise Vaughan´ın pasında topla buluşan Slater, skoru eşitledi: 3-3.
86´ncı dakikada kaleci Jankat ile karşı karşıya kalan Estupinan takımına galibiyeti getiren golü kaydetti: 4-3.
HULL CITY'DE 12, GALATASARAY'DA 11 DEĞİŞİKLİK
Hull City, devre arasında sahadaki 11´in tamamını değiştirdi. Teknik direktör Rosenior, ikinci yarıya; Ingram, Christie, Smith, Greaves, Fleming, Simons, Woods, Longman, Slater, Vaughan ve Estupinan 11´i ile başladı. Galatasaray´da ise devre arasında 5 değişiklik oldu. Kaleci Batuhan´ın yerine Jankat Yılmaz, Kaan´ın yerine Metehan Baltacı, Torreira´nın yerine Midstjö, Mertens´in yerine Morutan, Cicaldau´nun yerine ise Hamza oyuna girdi. Teknik direktör Okan Buruk, maçın 62´nci dakikasında Yunus, Dubois, Berkan ve Kazımcan´ın yerine Oliveira, Özgür, Ali Turap ve Süleyman´ı oyuna aldı. Buruk, maçın 72´nci dakikasında Barış´ın yerine Eren´i oyuna aldı. Maçın 77´nci dakikasında ise Galatasaray´da Emin saha kenarıne gelirken, yerini Ali Yeşilyurt´a bıraktı. 90+2´de ise Hull City´de Longman oyundan çıkarken, Jarvis oyuna girdi.
DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN
2023-07-05 22:50:18
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