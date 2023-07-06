Kocaeli'de TIR devrildi; sürücü öldü
Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda, sürücüsünün kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrilen TIR'ın sürücüsü Erhan Duman (34), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası Kuzey OSB bağlantı yolunda meydana geldi. Erhan Duman'ın kullandığı 06 CJA 242 plakalı sac yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekipler, araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü Duman'ın cansız bedeni, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Duman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR
2023-07-06 17:19:01