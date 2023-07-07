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        AYNI FABRİKA 2 GÜN ARAYLA YENİDEN YANDI  

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 01:19
        AYNI FABRİKA 2 GÜN ARAYLA YENİDEN YANDI  

        KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde 2 gün önce yanan atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisinde yeniden yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesi ile söndürüldü.Yangın, saat 23.30 sıralarında Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde kurulu atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisinde çıktı. Geçen 4 Temmuz´da gece geç saatlerde yangın çıkan tesisten dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, atıkların içten yandığını belirledi. İş makineleri ile de müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Polis, fabrikada 2 gün arayla 2 kez yangın çıkması konusunda soruşturma başlattı. (DHA) Görüntü Dökümü

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        -Olay yerinden görüntüler

        -DetayHaber-Kamera: Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN/BAŞİSKELE(Kocaeli), DHA

         DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN

        2023-07-07 01:18:54

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