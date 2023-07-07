Kandıra'da hafta sonu denize girmek yasaklandı

Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde hafta sonu olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle 08.07.2023 ve 09.07.2023 tarihleri içinde Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" denildi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

2023-07-07 13:58:54