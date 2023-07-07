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        Lavabo açıcının patlamasıyla yaralandı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 14:19
        Lavabo açıcının patlamasıyla yaralandı

        Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde Adem Ç., (30) evinde tıkalı lavaboyu açmak için kullandığı açıcının patlamasıyla yaralandı.

        Olay, 2 gün önce Adem Ç.´nin Güney Mahallesi'nde yaşadığı evde meydana geldi.Tıkalı lavabosunu açmak isteyen Adem Ç., lavabo açıcı kullandı. Adem Ç.'nin lavabodaki kimyasal toz üzerine sıcak su dökmesiyle patlama oldu. Adem Ç.,  yüzünden yaralandı ve haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Adem Ç. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

        2023-07-07 14:18:22

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