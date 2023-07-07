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        Kocaeli'de 221 kaçak göçmen sınır dışı edildi

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 18:56
        Kocaeli'de 221 kaçak göçmen sınır dışı edildi

        Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ ve çevre illerde polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen 221 kaçak göçmen, sınır dışı edildi.

        Kocaeli ve çevre illerde polis ve jandarma ekipleri tarafından 6 ve 7 Haziran´da yapılan denetimlerde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen toplam 221 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, ilk işlemlerinin ardından Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesindeki Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözetim altında tutulan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

        2023-07-07 18:55:12

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