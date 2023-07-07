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        Jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 18:59
        Jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı

        Selda Hatun TAN/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 adet tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Gebze'de uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 adet sikke ve 5 adet obje olmak üzere toplam 93 adet tarihi eser ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN

        2023-07-07 18:58:38

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