Jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı

Selda Hatun TAN/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 adet tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Gebze'de uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 adet sikke ve 5 adet obje olmak üzere toplam 93 adet tarihi eser ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN

2023-07-07 18:58:38