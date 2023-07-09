TEM'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesi TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil, başka bir otomobile çarparak takla attı. Kazada takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, diğer araçtaki 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde TEM Otoyolu'nun Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi´nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Kazım Karakaş (60) idaresindeki 34 VOY 55 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı yönde ilerleyen Yunus Emre Yılmaz idaresindeki 34 CNL 451 plakalı otomobile çarpıp, takla attı. Otomobil, bariyerlerin üzerinde ters şekilde durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde, takla atan otomobilin sürücüsü Kazım Karakaş´ın, aracının içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Tarık Ceylan´ın ise yaralandığını belirlendi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından, olay yerine çağırılan vinç ile takla atan otomobil kaldırıldı. Araçta sıkışan Kazım Karakaş´ın cenazesi ise bulunduğu yerden alındı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR

2023-07-09 10:17:22