Lenfoma tedavisi gören Zeynep, yaşamını yitirdi
Nazım Özgün ERBULAN/BAŞİSKELE (Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, Zeynep Ulusoy (21) lenfoma nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Başiskele ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 1 yıldır lenfoma ile mücadele eden Zeynep Ulusoy, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Üniversite sınavına hazırlanan Ulusoy´un cenazesi bugün öğle namazının ardından Gölcük Nüzheriye Camisi´nde kılınan cenaze namazı sonrası Nüzhetiye Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Nazım Özgün ERBULAN
2023-07-10 14:46:12