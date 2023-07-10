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        Lenfoma tedavisi gören Zeynep, yaşamını yitirdi

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 14:47
        Lenfoma tedavisi gören Zeynep, yaşamını yitirdi

        Nazım Özgün ERBULAN/BAŞİSKELE (Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, Zeynep Ulusoy (21) lenfoma nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Başiskele ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 1 yıldır lenfoma ile mücadele eden Zeynep Ulusoy, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Üniversite sınavına hazırlanan Ulusoy´un cenazesi bugün öğle namazının ardından Gölcük Nüzheriye Camisi´nde kılınan cenaze namazı sonrası Nüzhetiye Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA)

          DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Nazım Özgün ERBULAN

        2023-07-10 14:46:12

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