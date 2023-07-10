3 gündür kayıptı, ormanda bulundu

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan M.A (83), jandarma ekipleri tarafından ormanda bulundu.

Kandıra ilçesinde Seyitaliler Mahallesi´nde yaşayan M.A., 3 gün önce evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. M.A.´dan haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İz Takip Köpek Timi ve Jandarma Asayiş Timi tarafından oluşan ekipler ormanda arama yaptılar. Arama çalışmalarının 8'inci saatinde M.A., bulundu ve jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

2023-07-10 17:32:50