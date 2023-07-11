Tanımadığı kadına yumruk atan sanığa indirimli 3 ay 10 gün hapis cezası

Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 4 yıl önce tanımadığı B.Ö. (25) isimli kadına aniden saldırıp, yumruk atan Rahmi B.´nin (32) `tehdit, hakaret ve basit yaralama´ suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar verildi. 'Tehdit ve hakaret' suçundan beraat eden sanık hakkında 'basit yaralama' suçundan alt sınırdan 4 ay ceza veren mahkeme heyeti, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini gözeterek indirim yaptı. Sanık, 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığın daha önce ertelenmiş hapis cezası olduğu için ceza ertelenmedi.

Kocaeli´nin Körfez ilçesinde 2019 yılının nisan ayında meydana gelen olayda, o tarihte 21 yaşında olan B.Ö. isimli kadın, tanımadığı Rahmi B. isimli erkeğin saldırısına uğradı. Yakındaki polis merkezine sığınarak yardım isteyen B.Ö., tanımadığı Rahmi B. isimli kişinin kendisine küfür ve hakaret ederek yumruk attığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan Rahmi B. ifadesinde, B.Ö.´yü husumetli olduğu ağabeyinin eşine benzeterek saldırdığını, genç kıza vurduktan sonra yanlış kişi olduğunu fark ederek özür dilediğini iddia etti.

`YANIMA GELEREK YUMRUK ATTI´

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonrasında Körfez 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde 'Tehdit, hakaret ve basit yaralama' suçlamasıyla dava açıldı. Mağdur B.Ö. başka bir ilde olduğu için talimatla alınan ifadesinde, olay günü bir çay bahçesinde oturduğunu, sanığın ise başka masadan kendisine "Ne yapıyorsun" diye seslendiğini ancak kendisini başkasına söylendiğini düşünerek bu soruya cevap vermediğini söyledi. Sonrasında kuzeni Ö.K. ile kafeden ayrıldıklarını belirten B.Ö., "Yaklaşık 2 saat sonra Ö.K.´nin para yatırması için ATM´ye gittik. Ben de kahve almak için kuzenimin yanından ayrıldım. Pastanenin oradan geçerken Rahmi B. bir anda bana küfretmeye başladı. Bu sefer tepki vererek, `Ne diyorsun sen?" dedim. O da yanıma gelerek yüzüme yumruk attı" dedi.

ADLİ TIP´TAN 4 KEZ RAPOR ALINDI

Olayla ilgili görülen dava sürecinde, sanık Rahmi B.´nin şizofreni hastası olduğu iddiasıyla Adli Tıp Kurumu´ndan 4 kez akli denge raporu alındı. Adli Tıp Kurumu raporlarında, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Rahmi B. ve avukatı ile olayın tanığı olarak dinlenen B.Ö.'nün kuzeni Ö.K. katıldı. Mahkemede savunma yapan sanık Rahmi B., "Mağduru görmedim; tanımıyorum. Benim kimseyle aramda buna benzer olay olmadı. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

`KÜFREDEREK BAĞIRDIĞINI DUYDUM´

Tanık olarak dinlenen B.Ö.´nün kuzeni Ö.K. ise ATM´de işlem yaptığı sırada olayın gerçekleştiğini, işlem yaparken ağır bir küfür duyduğunu ancak küfreden kişiyi görmediğini söyledi. ATM´deki işlemini bitirdikten sonra kuzenine döndüğünde kargaşayı fark ettiğini belirten Ö.K., "Arkamı döndüğümde bir kargaşa vardı. Kuzenim bağırıyordu. Sonrasında ne olduğunu sordum. Rahmi B.´nin kendisine yumruk attığını söyledi. Ben yumruk attığı anı görmedim. Şahsın küfrederek bağırdığını duymuştum fakat kuzenime karşı dediğini bilmiyordum. Sonradan olayları görünce anladım" dedi.

ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ

Tüm delilleri ve tanık ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, olayın en yakın tanığı olan Ö.K.´nin olayı görmediğini ve çıkarımda bulunduğuna vurgu yaparak, sanık Rahmi B.´nin B.Ö.´ye karşı küfür ve hakarette bulunduğuna dair somut ve tüm şüphelerden uzak delil bulunmadığına kanaat getirdi. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği, sanık Rahmi B.´nin hakaret ve tehdit suçlamalarından beraatine karar verildi. Sanığın mağdur B.Ö.´ye yumruk atması sebebiyle `basit yaralama´ suçundan cezalandırılmasına kanaat getiren mahkeme heyeti, alt sınırdan ceza vererek 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini lehte indirim sebebi sayan mahkeme heyeti, cezada indirim yaparak sanığın 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın daha önce ertelenmiş hapis cezası olduğu için ceza ertelenmedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

2023-07-11 11:24:42