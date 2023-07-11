Doğum sırasında anne yaşamını yitirdi, bebek yoğun bakımda

Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, doğum sırasında durumu ağırlaşan Başak Kara (34) hayatını kaybetti. Kara'nın bebeği, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

İzmit´te doğum sancısı yaşayan Başak Kara, özel bir hastaneye yatırıldı. Sezaryan doğum sırasında durumu ağırlaşan Kara, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kara, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kara çiftinin erkek bebeği ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hastanede işlemleri tamamlanan Kara'nın cenazesi, İzmit'te Ulu Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Kara ailesinin özel hastaneden şikayetçi olacakları öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN

2023-07-11 21:11:30