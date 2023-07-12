HUSUMETLİSİNİN EVİNİ KURŞUNLADI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde araçla sokağa gelen O.A, daha önce tartıştığı M.A.'nın oturduğu apartmana ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri ateş O.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi Dilmen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 YR 6382 plakalı araçla sokağa gelen O.A., akşam saatlerinde tartıştığı ve aralarında daha önceden husumet bulunan, M.A.'nın kaldığı üç katlı apartmana doğru ateş etti. Kurşunlardan 4'ü binanın ikinci katında bulunan husumetlisi M.A.'nın evine, 1'i ise giriş katta bulunan bir evin balkonuna isabet etti. Şüpheli O.A., ateş ettikten sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı.Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler evde ve sokakta incelemelerde bulunarak çok sayıda boş kovan topladı. M.A.'nın ifadeleri doğrultusunda ateş eden kişinin kimliğinin tespit edilmesinin ardından, polis ekipleri tarafından O.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA) Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-İsabet eden mermilerden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Detay

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Körfez Nazım ÖZGÜN

2023-07-12 05:45:34