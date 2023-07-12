Sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, annesinin aldığı cep telefonunu istedi

Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ TEM Otoyolu İzmit geçişinde kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu kamyonette bulunan iki kişi araçta sıkıştı. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılardan birinin sedyede olduğu esnada annesinin aldığı cep telefonunu istemesi üzerine ekipler araç içerisinden telefonunu bularak yaralıya teslim etti.Kaza, gece saatlerinde Bekirdere Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert D. yönetimindeki 34 DB 623 plakalı klima yüklü kamyonet, 42 VY 787 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Mert D. ve yanında bulunan Furkan Ramazan Y. araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafında kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü Mert D., sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan kamyonet sürücüsü ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. SEDYEDEYKEN, ANNESİNİN ALDIĞI CEP TELEFONUNU İSTEDİİtfaiye ekipleri, kazada yolcu koltuğunda bulunan ve yaralanan Furkan Ramazan Y.'yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı Furkan Ramazan Y. sedyeye alındığı esnada ekiplerden aracın içerisinde bulunan cep telefonunu almalarını, telefonunu kendisine annesinin aldığını ve içerisinde güvenlik bilgilerinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri araç içerisinde yaptığı aramada telefonu da bularak yaralıya teslim etti. Telefonu alan Furkan Ramazan Y. ambulansa gidene kadar telefonu elinden bırakmadı. Bu sırada ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN

2023-07-12 07:04:32