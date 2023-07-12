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        Seyyar satıcının telefonunu çaldı o anlar kameralara yansıdı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 18:56
        Seyyar satıcının telefonunu çaldı o anlar kameralara yansıdı

        Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sokakta kemer ve saat satan seyyar satıcının yanına oturan şüphelinin tezgahın üzerindeki cep telefonuna çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, cadde üzerinde saat ve kemer satan yabancı uyruklu seyyar satıcının yanına oturdu. Şüpheli bir süre oturduktan sonra seyyar satıcının tezgah üzerinde bulunan cep telefonunu çalarak kaçtı. Seyyar satıcı ise telefonunu çalan kişiyi fark ederek peşinden koştu. Hırsızlık anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Polis ekipleri cep telefonu çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

         DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

        2023-07-12 18:55:57

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