Jandarmanın durdurduğu araçta tarihi eserler ele geçirildi

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada Helenistik ve Roma dönemine ait sikke ve tarihi objeler ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphe üzerinde kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada araç içerisinde Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 74 adet sikke ile 3 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2023-07-12 22:20:00