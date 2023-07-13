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        D-100 KARAYOLU ÜZERİNDE KALDIRIMA BIRAKILAN CİSİM POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ  

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 00:31
        D-100 KARAYOLU ÜZERİNDE KALDIRIMA BIRAKILAN CİSİM POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ  

        KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde kaldırıma bırakılan cisim polis ekiplerini alarma geçti. Fünyeyle patlatılan cismin içerisindekilerinin kimyasal madde olma ihtimaline karşı incelenmek üzere numune alındı.Olay, akşam saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde Tüpraş sapağında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne yakın bir noktada kaldırım üzerinde bir cisim gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tedbir amaçlı D-100 Karayolunu ulaşıma kapattı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında kaldırımdaki cisim bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Cismin içerisindekilerin kimyasal madde olabilme ihtimaline karşı incelenmek üzere numune alındı. Yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        -Kaldırımdaki şüpheli paketten görüntü

        -Polis ekiplerinin güvenlik önlemleriHaber-Kamera:Erol POLAT/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Körfez Erol POLAT

        2023-07-13 00:30:40

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