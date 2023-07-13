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        Husumetlisinin evini kurşunlayan şüpheli tutuklandı

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 14:58
        Husumetlisinin evini kurşunlayan şüpheli tutuklandı

        Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, tartıştığı husumetlisi M.A.'nın evini kurşunlayan O.A. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 12 Temmuz'da, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Dilmen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece, 34 YR 6382 plakalı araçla, sokağa gelen O.A., akşam saatlerinde tartıştığı ve aralarında önceden de husumet olan M.A.'nın kaldığı 3 katlı apartmana doğru ateş etti. Kurşunlardan 4'ü binanın 2'nci katındaki M.A.'nın evine, 1'i ise giriş kattaki dairenin balkonuna isabet etti. Şüpheli, bölgeye geldiği araçla kaçarken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

        Olay yerinden çok sayıda boş kovan toplayan polis, M.A.'nın ifadeleri doğrultusunda, ateş eden kişinin O.A. olduğunu tespit etti. Ekiplerin dün gözaltına aldığı O.A., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nazım Özgün ERBULAN

        2023-07-13 14:57:04

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