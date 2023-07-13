Tartıştığı husumetlisini atölyesinde öldüren sanık: Amacım konuşmaktı

Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT, (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, Savaş Taş'ın kendi tekstil atölyesinde silahla vurulup öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık Fırat Ceylan, yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Amacım konuşmaktı, keşke bu olaylar yaşanmasaydı" dedi. Taş'ın eşi Pınar Taş ise sanığın söylemlerinin doğru olmadığını söyledi. Duruşma ertelendi.

Olay, 21 Eylül 2022'de, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Fırat Ceylan ve ağabeyi R.C., daha önce alacak meselesinden husumetli olduğu, DEVA Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Savaş Taş'ın tekstil atölyesine gitti. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Savaş Taş, tabancayla vuruldu. Ambulansla, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, Fırat Ceylan ve R.C.'yi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen Fırat Ceylan tutuklandı, R.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'MAKİNEDEN DOLAYI SÜREKLİ SIKINTI YAŞADIK'

Olayla ilgili açılan davanın görülmesine, bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Fırat Ceylan, Savaş Taş'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Fırat Ceylan, "Pandemide Doğubayazıt'a eldiven yapmak için fabrika kurmak istedik. Savaş ile tanıştık. Bize yardımcı olabileceğini, bu işte para olduğunu söyledi. Kendisinden sıfır makine satın almak istedik. Ancak bize ikinci el makine sattı. Bu durumu öğrenince kendisine sorduğumuzda ise kabul etmedi. İşte tecrübesiz olduğumuz için kendisine güvendik. Makineden dolayı sürekli sıkıntı yaşadık, seri üretime geçemedik. Bu konuyu her dile getirdiğimizde kabul etmeyerek üstünü kapatıyor ve bizi erteliyordu" dedi.

'SAVAŞ YÜZÜNDEN BATTIK'

Olay anını anlatan Ceylan, "Konuyu konuşmak için ağabeyim R.C. ile birlikte Savaş'ın ofisine gittik. Yaşadığımız mağduriyeti dile getirdiğimizde Savaş, bizimle ilgilenmedi, küfretti ve ardından da vurdu. Aramızda yaşanan arbede sonrasında ağabeyimle arabaya doğru gittik. Savaş arkamızdan gelerek küfretmeye devam etti. Arabadan silahı çıkararak ateş ettim. Ancak öldürme amacıyla hareket etmedim. Savaş'ın öldüğünü bilmiyordum. Öldüğünü duyunca dünya başıma yıkıldı. Biz varlıklı bir aileyiz. Savaş yüzünden battık, dosta düşmana rezil olduk. Amacım konuşmaktı. Keşke bu olaylar yaşanmasaydı. Olayı planlamadım. Bir şey yapacak olsam teke tek yapardım, ofisine gitmezdim. Yaşananlardan dolayı ailesinden özür dilerim" diyerek tahliyesini talep etti.

'UCUZ KUMAŞLA KALİTELİ ÜRÜN ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR'

Duruşmada söz verilen Savaş Taş'ın eşi Pınar Taş ise sanığın söylemlerinin yalan olduğunu belirterek, "Ticaret olmuyorsa, nasıl eleman çalıştırıyordu? Onun yüzünden birçok yerde icralık oldum. Olay günü oradaydım, çoğu şeye şahit oldum. Fırat Ceylan, ağabeyi R.C. ile ofise geldi. 10 dakika geçmeden kavga sesleri geldi. İçeri girdiğimde eşimin yüzü kan içindeydi, onu darbediyorlardı. Şahısları ikna edip dışarı çıkarmaya çalıştım. Eşimin kendilerini dolandırdığını söylediler. Bunlarda doyumsuzluk var. Makine kurulumu yaptık ve anahtarı teslim ettik. Makinenin sistemiyle oynadılar. Ham maddeyi bir türlü tutturamadıklarını söylediler. Ucuz kumaşla kaliteli ürün çıkarmaya çalıştılar ve sonuç böyle oldu. Fırat Ceylan, ana avrat küfretti. Herkes ticaret yapıyor. Bu şekilde olmamalıydı" diye konuştu.

Duruşma salonunda, Fırat Ceylan'dan şikayetçi olduklarını söylemesinin ardından ağlayan Savaş Taş'ın babası Aydın Taş ise "Sanık bana söyleseydi evi, arabayı ben ona verecektim. Eline ne geçti? Ailemizi perişan ettin" dedi.

'ARABADA TABANCA OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Tanık olarak dinlenen Fırat Ceylan'ın ağabeyi R.C. ise pandemi zamanında ticarete atılmak istediklerini ve Savaş Taş ile tanıştıklarını söyledi. Olay gününü anlatan R.C., "Fabrika kurmak için sıfır makine istedik. Savaş bize fırın ve makine verdi. Verdiği nakış makinesi eski modeldi. İşi bilmediğimiz için bir şey demedik. Bize ham madde desteği vereceğini söyledi. Makinenin sürekli arıza çıkarması nedeniyle sürekli Savaş'ı aradık ancak bize dönmedi. Biz de kendisiyle konuşmak amacıyla iş yerine gittik. "Ocağımıza incir ağacı diktin" dememiz üzerine Savaş bize "Sizinle mi uğraşacağım" dedi. Makinelerden dolayı problem yaşadığımızı anlatırken Savaş ve Fırat arasında tartışma çıktı. Savaş'ın küfretmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışmamın ardından dışarı çıktık ancak Savaş arkamızdan gelip küfretti. Ne olduysa orada oldu. Ben arabada tabanca olduğunu da bilmiyordum. Savaş'tan aldığımız makine, sürekli sorun çıkarıyordu. Çin'den aldığımız makinede ise hiç böyle bir problem yaşamadık. Savaş'ın bize verdiği makineden çok az üretim yapıyorduk. Sürekli bir problem çıkıyordu" diye konuştu.

İfadeleri dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN

2023-07-13 17:47:16