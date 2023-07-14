İzmit'te 'sokak arasında hızlı gitme' tartışmasında baba-oğul tabanca ile vuruldu

Nazım Özgün ERBULANSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde sokak arasın iddiaya göre hızlı giden otomobil sürücüsü ile mahalleli grup arasında çıkan tartışmada Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç., tabanca ile vurularak yaralandı. Polis şüpheli A.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında hızla giden otomobilin sahibi ile tepki gösteren mahalleliler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D.'nin tabanca ile açtığı ateş sonucu Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç. vuruldu. Saldırgan A.D. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mürsel Ç. ve Onur Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra kimliğini belirlediği saldırı şüphelisi A.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN-Selda Hatun TAN

2023-07-14 02:17:57