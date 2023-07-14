Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İzmit'te 'sokak arasında hızlı gitme' tartışmasında baba-oğul tabanca ile vuruldu

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 02:18
        İzmit'te 'sokak arasında hızlı gitme' tartışmasında baba-oğul tabanca ile vuruldu

        Nazım Özgün ERBULANSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde sokak arasın iddiaya göre hızlı giden otomobil sürücüsü ile mahalleli grup arasında çıkan tartışmada Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç., tabanca ile vurularak yaralandı. Polis şüpheli A.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, gece saatlerinde Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında hızla giden otomobilin sahibi ile tepki gösteren mahalleliler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D.'nin tabanca ile açtığı ateş sonucu Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç. vuruldu. Saldırgan A.D. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mürsel Ç. ve Onur Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra kimliğini belirlediği saldırı şüphelisi A.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN-Selda Hatun TAN

        2023-07-14 02:17:57

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Patlayan trafo geri dönüşüm deposunda yangına neden oldu
        Patlayan trafo geri dönüşüm deposunda yangına neden oldu
        Limanda konteynerlerin arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti: 2 gözaltı
        Limanda konteynerlerin arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti: 2 gözaltı
        Tartıştığı husumetlisini atölyesinde öldüren sanık: Amacım konuşmaktı
        Tartıştığı husumetlisini atölyesinde öldüren sanık: Amacım konuşmaktı
        Husumetlisinin evini kurşunlayan şüpheli tutuklandı
        Husumetlisinin evini kurşunlayan şüpheli tutuklandı
        D-100 KARAYOLU ÜZERİNDE KALDIRIMA BIRAKILAN CİSİM POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ  
        D-100 KARAYOLU ÜZERİNDE KALDIRIMA BIRAKILAN CİSİM POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ  
        D-100 Karayolu üzerinde kaldırıma bırakılan cisim polisi alarma geçirdi
        D-100 Karayolu üzerinde kaldırıma bırakılan cisim polisi alarma geçirdi