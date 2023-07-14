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        PATLAYAN TRAFO GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGINA NEDEN OLDU  

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 03:52
        PATLAYAN TRAFO GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGINA NEDEN OLDU  

        KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde trafonun patlamasının ardından başlayan yangının geri dönüşüm deposuna sıçraması üzerine iş yerinin deposunda bulunan atıklar yanarak küle döndü.Yangın, gece saat 23.00 sıralarında Pelitli Mahallesi´ndeki geri dönüşüm deposunda çıktı. İş yerinin bulunduğu alanın yakınındaki elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, geri dönüşüm deposundaki hurda atıkları tutuşturdu. Depoda bulunan atıkların yanmaya başlamasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri depoda meydana gelen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında depoda bulunan atıklar küle döndü.Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        -Yanan işyerinden görüntü

        -İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

        -Yangından detay görüntülerKamera.Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)

         DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

        2023-07-14 03:51:10

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