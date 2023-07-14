Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yolcu otobüsünün önünü kesip, ateş açtılar

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:13
        Yolcu otobüsünün önünü kesip, ateş açtılar

        Erol POLAT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, araçla yolcu otobüsünün önünü kesen 4 kişi, ateş açtı. Saldırıda otobüsün camları kırılırken, yolcuların yaşadığı korku dolu anlar, kameraya yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunda meydana geldi. İstanbul'dan Sinop'a giden bir yolcu otobüsünü önünü araçla kesen 4 kişi, camlara doğru ateş açtı. Otobüsün camları kırılırken, yolcular büyük korku yaşadı. Şüpheliler hızla bölgeden uzaklaştı. Bir yolcunun kamerasına yansıyan saldırı sonrası kaçan şüpheliler aranıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Erol POLAT

        2023-07-14 15:12:22

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        PATLAYAN TRAFO GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGINA NEDEN OLDU  
        PATLAYAN TRAFO GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGINA NEDEN OLDU  
        İZMİT'TE 'SOKAK ARASINDA HIZLI GİTME' TARTIŞMASINDA BABA-OĞUL TABANCA İLE VURULDU
        İZMİT'TE 'SOKAK ARASINDA HIZLI GİTME' TARTIŞMASINDA BABA-OĞUL TABANCA İLE VURULDU
        İzmit'te 'sokak arasında hızlı gitme' tartışmasında baba-oğul tabanca ile vuruldu
        İzmit'te 'sokak arasında hızlı gitme' tartışmasında baba-oğul tabanca ile vuruldu
        Patlayan trafo geri dönüşüm deposunda yangına neden oldu
        Patlayan trafo geri dönüşüm deposunda yangına neden oldu
        Limanda konteynerlerin arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti: 2 gözaltı
        Limanda konteynerlerin arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti: 2 gözaltı
        Tartıştığı husumetlisini atölyesinde öldüren sanık: Amacım konuşmaktı
        Tartıştığı husumetlisini atölyesinde öldüren sanık: Amacım konuşmaktı