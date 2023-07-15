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        Kapı yerine pencereden evine girmek isterken, düşüp sıkıştı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 17:45
        Kapı yerine pencereden evine girmek isterken, düşüp sıkıştı

        Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, evine, alkolün etkisiyle, kapı yerine pencereden girmek istediği iddia edilen İ.Ş. (47) adlı kadın düşerek binayla duvar arasına sıkıştı. Kadını, çevredekiler kurtardı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında, Gölcük ilçesi Değirmendere Müfit Saner Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen İ.Ş., evine kapı yerine pencereden girmek isterken dengesini kaybedip düştü. Bina ile duvar arasındaki boşluğa düşüp sıkışan kadının çığlıklarını duyanlar, yardımına koştu. Çevredekilerin sıkıştığı yerden çıkardığı İ.Ş., adrese gelen sağlık ekibinin ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

        2023-07-15 17:44:15

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