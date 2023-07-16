Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen, ülkelerine gönderildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:09
        Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen, ülkelerine gönderildi

        Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ ile çevresindeki illerde yakalanan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen, sınır dışı edildi.

        Kocaeli ve çevresindeki illerde İl Göç İdaresi'ne bağlı ekiplerce yakalanıp, Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen 138 Afganistan uyruklu kaçak göçmen için sınır dışı işlemleri yapıldı. Kaçak göçmenler, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan Afganistan Hava Yolları'na ait uçak ile ülkelerine gönderildi.

        Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce, bu yıl toplam 2 bin 668 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin ülkesine gönderildiği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

        2023-07-16 11:08:41

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kapı yerine pencereden evine girmek isterken, düşüp sıkıştı
        Kapı yerine pencereden evine girmek isterken, düşüp sıkıştı
        Prof. Dr. Bayramgürler: Güneş çarpması bilinç kaybına yol açabiliyor
        Prof. Dr. Bayramgürler: Güneş çarpması bilinç kaybına yol açabiliyor
        Denizde kayboldu, 10 saat sonra cansız bedeni bulundu
        Denizde kayboldu, 10 saat sonra cansız bedeni bulundu
        Yolcu otobüsünün önünü kesip, ateş açtılar
        Yolcu otobüsünün önünü kesip, ateş açtılar
        PATLAYAN TRAFO GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGINA NEDEN OLDU  
        PATLAYAN TRAFO GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGINA NEDEN OLDU  
        İZMİT'TE 'SOKAK ARASINDA HIZLI GİTME' TARTIŞMASINDA BABA-OĞUL TABANCA İLE VURULDU
        İZMİT'TE 'SOKAK ARASINDA HIZLI GİTME' TARTIŞMASINDA BABA-OĞUL TABANCA İLE VURULDU