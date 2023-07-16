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        İzmit'te 'sokak arasında hızlı gitme' tartışmasında baba-oğlu yaralayan şüpheli yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 21:16
        İzmit'te 'sokak arasında hızlı gitme' tartışmasında baba-oğlu yaralayan şüpheli yakalandı

        Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te sokak arasında hızlı giden otomobil sürücüsü ile mahalleli grup arasında çıkan tartışmada Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç.'yi tabanca ile vurarak yaralayan şüpheli A.D., polis tarafından yakalandı.

        İzmit'te önceki gün Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak´ta meydana gelen olayda, sokak arasında hızla giden otomobilin sahibi ile tepki gösteren mahalleli arasında yaşanan tartışmada otomobil sürücüsü A.D., tabanca ile Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç.'yi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, A.D. olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli A.D.'yi bugün olayda kullandığı tahmin edilen tabanca ile birlikte yakaladı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete getirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

        2023-07-16 21:15:03

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