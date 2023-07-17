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        Parkta başından vurulmuş cesedi bulundu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 12:01
        Parkta başından vurulmuş cesedi bulundu

        Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir parkta Cihat Bayar´ın (25) başından tabanca ile vurulmuş cansız bedeni bulundu.

        Olay, gece saatlerinde Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. Bölgede çöp toplayan bir kişi, parkta hareketsiz yatan erkeği fark edince polise haber verdi. Gelen ekipler Cihat Bayar olduğu belirlenen kişinin tabancayla başından vurulup hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinde, herhangi bir silah bulunamadı. Cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

        2023-07-17 12:00:05

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