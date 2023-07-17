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        Yüksek gerilim hattında, personelin akrobatları aratmayan bakım çalışması kamerada

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 12:52
        Yüksek gerilim hattında, personelin akrobatları aratmayan bakım çalışması kamerada

        Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´de, İzmit-Kandıra yolu üzerinde metrelerce yükseklikteki elektrik tellerinde bakım yapan elektrik dağıtım firması personelinin akrobatları aratmayan çalışması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İzmitKandıra kara yolu üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarında dün, elektrik dağıtım firması çalışanları bakım yaptı. Firma personeli, beline bağlanan halatla gerekli güvenlik önlemini alıp, metrelerce yükseklikteki elektrik tellerine bakım yaptı. Bu sırada teller arasında geçiş yapan personel, akrobatları aratmadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

        2023-07-17 12:51:58

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