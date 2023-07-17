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        Baba ve oğlunu, kızını dövdükleri için vurmuş

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:39
        Baba ve oğlunu, kızını dövdükleri için vurmuş

        Nazım Özgün ERBULANSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te ara sokakta otomobille hızlı gittiği iddiasıyla kendisine tepki gösteren Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç.'yi kavgada tabanca ile vurarak yaralayan A.D. adliyeye sevk edildi. A.D.´nin emniyette verdiği ifadede, baba ile oğlunu kavga sırasında yanında bulunan kızını dövdükleri gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi.

        Olay, 14 Temmuz'da gece saatlerinde Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak´ta meydana geldi. Ara sokakta hızlı gittiği iddia edilen otomobilin sürücüsü A.D. ile sokakta yürüyen Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü A.D., kavga sırasında tabanca ile Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç.'yi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, A.D. olay yerinden kaçtı. Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli A.D. olayda kullandığı tahmin edilen tabanca ile birlikte dün yakalandı. Gözaltına alınan A.D.'nin, emniyetteki ifadesinde kavga sırasında yanında bulunan kızını dövdükleri gerekçesiyle Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç.'yi vurduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D. Kocaeli Adliyesi´ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN-Selda Hatun TAN

        2023-07-17 16:38:11

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