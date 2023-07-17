Hac ve umreye götürme vaadiyle binden fazla kişiyi dolandıran firari hükümlü yakalandı

Selda Hatun TAN/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'de, binden fazla kişiyi hac ve umreye götürme bahanesiyle yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan A.T. yakalandı. 26 farklı dolandırıcılık kaydı ve toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir havayolu şirketinden ucuza aldıkları biletlerin satışından kar payı dağıtma vaadi ve binden fazla kişiyi, hac ve umreye götürme bahanesiyle 100 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan A.T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan A.T.'nin 26 faklı dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu ve toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Merkez Selda Hatun TAN

2023-07-17 18:51:57