Düğün evini basıp 2 kişiyi öldüren, 4 kişiyi yaralayan fotoğrafçı ve oğulları adliyede

Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde düğünde damatla tartıştıktan sonra, gece saatlerinde düğün evini basarak 2 kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan fotoğrafçı Bülent Y. (53) ile oğulları Eyüpcan Y. (22), Muhammet Y. (19) ve C.Y.(16) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli´nin Dilovası ilçesinde önceki gece meydana gelen olayda, düğün fotoğrafçısı Bülent Y.´nin oğlu Muhammet Y., düğünde damat Güven Esen ile tartıştı. Düğünün sonlanmasının ardından Muhammet Y. ile telefonda konuşan damat, uzlaşma sağlamak için Muhammet Y.´yi Orhangazi Mahallesi 232'nci Sokak üzerindeki düğün evine davet etti. Fotoğrafçı Bülent Y., oğulları Eyüpcan Y., Muhammet Y. ve C.Y. ile birlikte adrese geldi. Burada tarafların tekrar tartışması üzerine Muhammet Y., araçlarındaki tabancayı alarak damat ve ailesine doğru ateş etmeye başladı. Olayda, damat Güven Esen, babası Abdurrahman Esen, kardeşi Abdullah Esen, amcası İdris Esen, arkadaşı Ömer Torun ve ailenin komşusunun 9 yaşındaki oğlu B.G. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, damadın amcası İdris Esen ve arkadaşı Ömer Torun hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, fotoğrafçı Bülent Y. ile oğulları Eyüpcan Y., Muhammet Y. ve C.Y.´yi aynı gece gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerinde, damat Güven Esen ile fotoğraf ücreti hakkında tartıştıklarını, kendilerinin ekstra fotoğraf ücreti istediğini ancak damadın ücretin salon kirasına dahil olduğunu söyleyerek para vermeyi reddetmesi üzerine tartışmanın başladığını söyledikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Gebze Adliyesi´ne sevk edildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN

2023-07-18 15:54:58