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        Kasa hırsızları, 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:42
        Kasa hırsızları, 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı

        Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde iş yerinden içinde 80 bin TL ile 600 bin TL değerinde çek ve senetlerin bulunduğu çelik kasayı çalan 4 şüpheli, polisin 3 ilde düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Gebze´de 19 Nisan gecesi kapısını kırdıkları iş yerine giren hırsızlar, içerisinde 80 bin TL ile 600 bin TL değerinde çek ve senetlerin bulunduğu çelik kasayı alıp kaçtı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri, polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin V.T., İ.A. H.A. ve M.G. olduğunu belirledi.

        Şüpheliler, dün İstanbul, Bursa ve Muğla´da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.T., İ.A. ve M.G. tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

        2023-07-18 16:41:26

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