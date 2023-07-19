Kocaeli´de 2 kişinin öldüğü düğün evi baskınında fotoğrafçının 2 oğlu tutuklandı

Dinçer AKBİRNazım Özgün ERBULAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde düğünde damatla tartıştıktan sonra, gece saatlerinde düğün evini basarak 2 kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan fotoğrafçı aileden Muhammet Yerlikaya (19) ve Eyüpcan Yerlikaya (22) tutuklandı. Babaları Bülent Yerlikaya (53) ile diğer kardeşleri C.Y. (16) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli´nin Dilovası ilçesinde 16 Temmuz gecesi düğün fotoğrafçısı Bülent Yerlikaya'nın oğlu Muhammet Yerlikaya, düğünde damat Güven Esen ile tartıştı. Düğünün sonlanmasının ardından Muhammet Yerlikaya ile telefonda konuşan damat, uzlaşma sağlamak için Muhammet Yerlikaya´yı Orhangazi Mahallesi 232'nci Sokak´taki düğün evine davet etti. Fotoğrafçı Bülent Yerlikaya, oğulları Eyüpcan Yerlikaya, Muhammet Yerlikaya ve C.Y. ile birlikte adrese gitti. Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Yerlikaya, araçlarındaki tabancayı alarak damat ve ailesine doğru ateş etti. Olayda, damat Güven Esen, babası Abdurrahman Esen, kardeşi Abdullah Esen, amcası İdris Esen, arkadaşı Ömer Torun ve ailenin komşusunun 9 yaşındaki oğlu B.G. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, damadın amcası İdris Esen ve arkadaşı Ömer Torun hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, fotoğrafçı Bülent Yerlikaya ile oğulları Eyüpcan, Muhammet ve C.Y.´yi aynı gece gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerinde, damat Güven Esen ile fotoğraf ücreti hakkında tartıştıklarını, kendilerinin ekstra fotoğraf ücreti istediğini ancak damadın ücretin salon kirasına dahil olduğunu söyleyerek para vermeyi reddetmesi üzerine tartışmanın çıktığını söyledikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, dün Gebze Adliyesi´ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Muhammet ve Eyüpcan Yerlikaya kardeşler tutuklanırken, babaları Bülent Yerlikaya ile diğer kardeşleri C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN

2023-07-19 13:54:45