Belediyedeki kavgada birbirini öldüren 2 personelden biri toprağa verildi (2)
KALIN DA TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan tartışmada tabanca ile vurduğu belediye personeli Tamer Yatan'ın elinden alıp ateşlediği silahtan çıkan 4 mermiyle hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Kasım Kalın toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası Kasım Kalın'ın cenaze namazı Yukarı Hereke Merkez Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.
Polis, hayatını kaybeden 2 kişinin telefonlarını incelemeye alarak cinayete neden olan tartışmanın sebebini belirlemeye çalışıyor. (DHA)Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2023-07-19 18:32:11