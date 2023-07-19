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        Belediyedeki kavgada birbirini öldüren 2 personelden biri toprağa verildi (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 18:33
        Belediyedeki kavgada birbirini öldüren 2 personelden biri toprağa verildi (2)

        KALIN DA TOPRAĞA VERİLDİ

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan tartışmada tabanca ile vurduğu belediye personeli Tamer Yatan'ın elinden alıp ateşlediği silahtan çıkan 4 mermiyle hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Kasım Kalın toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası Kasım Kalın'ın cenaze namazı Yukarı Hereke Merkez Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.

        Polis, hayatını kaybeden 2 kişinin telefonlarını incelemeye alarak cinayete neden olan tartışmanın sebebini belirlemeye çalışıyor. (DHA)Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

        2023-07-19 18:32:11

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