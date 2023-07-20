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        Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:34
        Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

        Selda Hatun TAN/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde FETÖ firarisi, meslekten ihraç eski emniyet müdürü T.Ö., yakalanıp, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.Ö.'nün yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Meslekten ihraç eski emniyet müdürü olan T.Ö.'nün Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi. Firari T.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Selda Hatun TAN

        2023-07-20 12:33:26

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