Kamyon, aynı yöne giden otomobile çarptı: 1 yaralı

Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesi D-100 kara yolunda aynı yöne giden kamyonun çarpıp önünde sürüklediği otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu İzmit şehir merkezi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Sevilay Şahin, yönetimindeki 41 F 0389 plakalı otomobille, orta şeritte ilerleyen Gürkan Sezer'in kullandığı 41 GM 170 plakalı kamyonu sağ şeritten geçti. Tekrar orta şeride doğru manevra yapan otomobile, kamyon çarptı. Kamyon, otomobili önünde 10 metre kadar sürükledi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ayağından yaralanan sürücü Şahin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi ulaşıma kapatıldı ve araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların, yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-07-20 13:57:34