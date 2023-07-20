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        Kavşakta iki aracın çarpıştığı kaza kamerada: 3 yaralı (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 19:56
        Kavşakta iki aracın çarpıştığı kaza kamerada: 3 yaralı (2)

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 34 EPU 609 plakalı otomobilin, kırmızı ışık ihlali yaparak yola çıktığı, bu sırada da 41 AFK 882 plakalı hafif ticari aracın otomobile çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerde, çarpışma sonucu otomobilin kaldırıma çıktığı, hafif ticari aracın da savrulduğu anlar görüldü. (DHA)Nazım Özgün ERBULANDinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

        2023-07-20 19:55:48

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