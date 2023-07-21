Bakan Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda ilk ray kaynağını yaptı

Nazım Özgün ERBULANDinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli´nin Gebze ilçesinde yapımı devam eden Gebze OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı Depo Sahası´nın ilk ray kaynağını yaptı. Bakan Uraloğlu, "Kocaeli ile birlikte İstanbul, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilimizde Bakanlığımızca yapımı devam eden 9 projede toplam 102 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatımız da devam etmektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Gebze OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı Depo Sahası´nın ilk ray kaynağını yaptı. Düzenlenen programa Kocaeli Vali Vekili İsmail Gültekin ve davetliler katıldı. Programda OSB Gebze-Gar arasının 15 Eylül 2024 tarihinde, Gebze OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı´nın ise 13 Aralık 2024 tarihinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Projenin günde 330 bin yolcuya hizmet edeceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "80 yılda yapılan 151 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu tam 374 kilometreye çıkardık. İstanbul, İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarını tamamlayarak ilin 4 bir yanını otoyol ağıyla sardık. Ankara, İstanbul yüksek hızlı tren hattıyla Kocaeli'yle yüksek hızlı tren hattıyla tanıştırmış olduk. Köseköy gar sahasında 340 bin metrekarelik alan üzerinde Köseköy Lojistik Merkezi'nin ilk etabını açarak ithalat ve ihracat taşımalarına büyük ivme kazandırdık. Bugün burada olmamıza vesile olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi Darıca Sahil Hattı Projemiz ile Kocaeli'de bugüne kadar hayata geçirdiğimiz en önemli çalışmalardan birisidir. 15 nokta 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen projemiz 11 istasyonda hizmet verecektir. İnşa edilen toplam hat uzunluğu ise 30,8 kilometredir. Tasarım hızı 90 kilometre saat olan araçlarla günde 330 bin yolcuya hizmet kapasitesi oluşturmuş olacağız. Proje, Gebze Orhangazi Sanayi Bölgesi ile Darıca sahil arasındaki yerleşimin yoğun olduğu bölgelere metro konforuyla birbirine bağlayacaktır" dedi.

`ÖNEMLİ BİR PROJEYİ BAŞARIYLA TAMAMLADIĞIMIZ ORTAYA ÇIKMAKTADIR´

Altyapı yatırımlarından da bahseden Bakan Uroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gar istasyonu ile Marmaray Hattı entegrasyon imkanı da sağlanmış olacaktır. Ayrıca OSB istasyonunun 1 kilometre kuzeyinde yaklaşık 93 bin metrekare alan üzerinde 68 adet metro aracı kapasiteli, depo ve bakım alanı inşa ediyoruz. Hattın tamamlanmasıyla, kara yolu işletme ve bakım kazancı, hava kirliliği gibi dışsal faydalar ve zaman kazancı gibi etkenler ile 25 yıllık projeksiyonunda ekonomik kazanç yaklaşık 3 milyar avro civarında olacaktır. Bu kazancı düşündüğümüzde bu projenin Kocaeli ve ülkemiz adına ne kadar önemli bir projeyi başarıyla tamamladığımız ortaya çıkmaktadır. Şu anda projemizde genel ilerleme oranı yüzde 71 seviyesine ulaşmış durumdadır. İnşallah projemizin genel anlamda 2 etap olarak 1´inci etap OSB-Gebze arası 2´nci etapsa Gebze-Gar arasında iki aşamalı devam edeceğiz ve önümüzdeki sene içerisinde bu projeyi bitirerek 2 etap olarak hayata geçireceğiz. Projemiz tamamlandığında Gebze-Darıca arası 60 dakikadan 24 dakikaya düşecek. Burada kullanılacak 28 adet aracımız yüzde 60´lık yerlilik şartıyla tam sürücüsüz olarak işletmeye geçecektir. İnşallah çok yakın bir zamanda ilk metro aracının üret tamamlanmasını da birlikte şahitlik etmiş olacağız. 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, demir yolları sektöründe dev yatırımlar ile büyük mesafeler katettiğimiz gibi kent içi raylı ulaşım sistemlerinde, başta İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler katettik. Özellikle büyük şehirlerde ulaşımın en kolay ve en hızlı sağlandığı yollardan biri metro ve tramvay sistemleridir. Bu noktada bakanlık olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamını kabusa dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik. 12 ilimizde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattını 395 kilometresi bakanlığımızca yapılmıştır. Bu da yanı sıra yakın neredeyse 3´te 1´inden fazla bir rakamdır."

`YENİ YATIRIM VE TEŞVİKLERE DEVAM EDECEĞİZ´

Bakan Uraloğlu, 5 ildeki 9 projede toplam 102 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatının devam ettiğini belirterek, "Şu anda da Kocaeli ile birlikte İstanbul, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilimizde bakanlığımızca yapımı devam eden 9 projede toplam 102 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatımız da devam etmektedir. Kimse şüphe etmesin ki; onları da en kısa sürede tamamlayıp hizmete alacağız. Büyükşehirlerimizde araç trafiğinin yoğunlaşmasını engellemek adına bu tür çevreye duyarlı, modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize de devam edeceğiz. Milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağı teşhis edene kadar durmayacağız, çalışacağız. Bu düşüncelerle Gebze OSB Darıca Raylı Sistem Hattı Projemizi başarıyla bu aşamaya getiren en üst kademesinden en alt kademesine kadar, yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Cumhurbaşkanımız AK Parti hükümetleri sırasında göstermiş olduğu vizyonuyla Ulaştırma Bakanlığımıza ve her türlü ulaşım sistemlerine vermiş olduğu destekten dolayı ben özellikle kendilerine huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN

2023-07-21 13:52:23