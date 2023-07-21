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        Minibüsün yayaya çarptığı kaza kamerada

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:17
        Minibüsün yayaya çarptığı kaza kamerada

        Emrah DURSUN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde minibüsün çarptığı B.K., yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 19 Temmuz günü Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan B.K.'ye, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı. B.K. yere yığılırken, minibüs sürücüsü ve çevredekiler yardıma koştu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan B.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Emrah DURSUN

        2023-07-21 14:16:10

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