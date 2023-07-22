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        Dev konteyner gemisi Yarımca Limanı´na geldi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:39
        Dev konteyner gemisi Yarımca Limanı´na geldi

        Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesindeki Yarımca Limanı´na dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan MSC Zoe yanaştı. Binlerce konteyner taşıyan 395 metrelik dev gemi, terminalde yapılan indirme işlemi sonrası yoluna devam etti.

        Körfez ilçesindeki Yarımca Limanı, dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında kabul edilen 395 metre uzunluğundaki 59 metre genişliğindeki `MSC Zoe´ adlı konteyner gemisini ağırladı. Toplam 19 bin 224 TEU kapasiteli dev gemi, üzerinde taşıdığı binlerce konteyner ile birlikte limanın 922 metre uzunluğundaki rıhtımına yanaştı. Yunanistan´ın Priaeus Limanı'ndan gelen dev gemi, terminaldeki vinçlerle yapılan indirme işleminin tamamlanmasının ardından diğer limanlara gitmek üzere yola çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

        2023-07-22 12:38:47

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