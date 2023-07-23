Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Denizde kayboldu cankurtaranlar buldu; jet ski ile karaya çıkarıldı, hastanede öldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:48
        Denizde kayboldu cankurtaranlar buldu; jet ski ile karaya çıkarıldı, hastanede öldü

        Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolup, cankurtaranlar tarafından çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Ahmet Bektaş (19), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesindeki Sarısu Plajı'nda meydana geldi. Bir arkadaşıyla denize girmek için plaja gelen Ahmet Bektaş, bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine plajda görevli cankurtaranlar, telsizle yardım çağırdıktan sonra suda arama çalışmasına başladı. Cankurtaranlar jet ski ve botla arama yaparken, plaja jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kısa süre sonra cankurtaranlar, tarafından bulunan Bektaş, jet ski ile karaya çıkarıldı. Plajda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bektaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

        2023-07-23 12:47:12

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        PARKTA TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ
        PARKTA TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ
        Parkta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü
        Parkta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü
        Kocaeli'de bir kişi parkta ölü bulundu
        Kocaeli'de bir kişi parkta ölü bulundu
        Kocaeli'de yakalanan 67 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
        Kocaeli'de yakalanan 67 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
        Darıca'da Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi eğitime başladı
        Darıca'da Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi eğitime başladı
        MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kocaeli'de başladı
        MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kocaeli'de başladı