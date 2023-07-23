Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın dronla görüntülendi

Dinçer AKBİR/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın dronla havadan görüntülendi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak'ta bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesiste depolanan katı atıkların bulunduğu yerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alev alev yanan tesiste söndürme çalışmaları devam ediyor. Tesisteki alevler ve söndürme çalışmaları dron kamerasıyla havadan görüntülendi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2023-07-23 19:40:50