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        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın dronla görüntülendi (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 20:21
        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın dronla görüntülendi (2)

        KONTROL ALTINA ALINDI

        Kartepe ilçesine bağlı Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokakta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Başkanlığına bağlı 23 aracın yanı sıra Sakarya Büyükşehir İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin alandaki soğutma çalışması devam ediyor. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

        2023-07-23 20:20:07

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