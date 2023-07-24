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        Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın; soğutma çalışması sürüyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:06
        Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın; soğutma çalışması sürüyor

        Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkıp, kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları 18'inci saatte devam ediyor.

        Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak'taki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Lastik atıkları arasında başlayan yangın, kısa sürede fabrikanın tamamına ve açık alandaki depolama sahasına yayıldı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alınan yangın, henüz tamamen söndürülemedi. Ekipler, 18 saattir bölgede soğutma çalışması yapıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN

        2023-07-24 12:05:19

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