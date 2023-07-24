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        MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 3´üncü ayak yarışları tamamlandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:39
        MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 3´üncü ayak yarışları tamamlandı

        Nazım Özgün ERBULAN/Körfez(KOCAELİ),(DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde düzenlenen MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 3´üncü ayak yarışları hafta sonu yapıldı. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından düzenlenen MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 3´üncü ayak yarışları hafta sonu yapıldı. TOSFED Körfez Pisti´nde gerçekleştirilen yarışlarda 6-9 yaş micro, 7-12 yaş mini, 12-15 yaş junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master kategorilerinde 3'er yarış gerçekleştirildi. 63 sporcunun kürsü için mücadele ettiği yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödül verildi.

        BİRİNCİLER BELLİ OLDU

        Yarışlarda micro kategorisinde Doruk Sırnaç, mini kategorisinde Can Özler, junior kategorisinde Yağız Tekşan, senior kategorisinde Kerim Sulyak, master kategorisinde Murathan Gür, kadınlarda junior kategorisinde Leyla Sulyak, senior kategorisinde ise Sena Savaşer 1'inci oldu. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / Körfez Nazım Özgün ERBULAN

        2023-07-24 12:38:57

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