Kocaeli'de cip, dereye devrildi; 4 yaralı

Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Avusturya plakalı cipin dereye devrildiği kazada 4 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde meydana geldi. Tümsekten geçtikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan T.G. idaresindeki BZ 140 EI Avusturya plakalı cip, Kiraz Deresi´ne devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada sürücü T.G. ile araçta bulunan F.G., H.Ş. ve A.G. yaralandı. Yaralılar, araçtan çıkarılıp sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

2023-07-24 14:11:36