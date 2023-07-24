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        Otoyolda TIR, çekici ile otomobile çarptı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 19:02
        Otoyolda TIR, çekici ile otomobile çarptı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

        ÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜ TOPRAĞA VERİLDİ

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TEM Otoyolu geçişinde arızalanan otomobil yüklendiği sırada, arkadan gelen TIR'ın, çekici ile otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Erdinç Gökçimen son yolculuğuna uğurlandı. Gökçimen'in cenazesi Derince merkez camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

        2 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan TIR sürücüsü Özgür Ergin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ergin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

        2023-07-24 19:01:19

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