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        Taciz şüphelisi darbedildi, polis havaya ateş açarak kalabalığı uzaklaştırdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 22:32
        Taciz şüphelisi darbedildi, polis havaya ateş açarak kalabalığı uzaklaştırdı

        Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi, çevredeki vatandaş tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı uzaklaştırdıktan sonra şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi´nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, iddiaya göre sokakta yürüyen bir kadını taciz etti. Durum polise haber verildi. Olay yerine polis ekipleri geldi. Polis, taciz şüphelisini ekip aracına bindirmeye çalıştığı sırada şüpheli yakınlarını arayacağını söyleyerek araca binmeyi reddetti. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar taciz şüphelisinin tavırlarına sinirlenip saldırdı. Onlarca kişi, şüpheliye tekme ve yumruk vurarak darbetti. Bu sırada polis, havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı uzaklaştırdı. Şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

        2023-07-24 22:31:48

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