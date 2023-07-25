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        Yavru bozayı, tedavisinin ardından doğaya salındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:43
        Yavru bozayı, tedavisinin ardından doğaya salındı

        Nazım Özgün ERBULAN/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)SAKARYA´da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru bozayı, Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı´ndaki 10 günlük tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

        Sakarya´nın Dokurcun beldesinde vatandaşlar tarafından 10 gün önce yaralı halde bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine getirildi. 5 aylık bozayıya veteriner hekimlerce müdahale edildi. Yapılan kontrollerde travma geçirdiği belirlenen bozayının ön ayaklarında yoğun bir hematom ve röntgen sonuçlarında da boyun omurunda zedelenme olduğu tespit edildi.

        TUTİ ADI VERİLDİ

        Bakıcılar tarafından Tuti ismi verilen bozayı, tedavi sürecinde keçi sütü, çeşitli meyveler ve kuru yemişle beslendi. 10 günlük tedavisinin ardından bozayı, DKMP ve Ormanya ekipleriyle bulunduğu doğal yaşam alanına tekrar salındı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Nazım Özgün ERBULAN

        2023-07-25 11:42:26

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