Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaeli'de FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik operasyon: 14 gözaltı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:22
        Kocaeli'de FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik operasyon: 14 gözaltı

        Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'de, FETÖ/PDY´ye finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterenlere yönelik, 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda döviz, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, örgüt üyelerine ait Yehova Şahitleri 2023 bölge ibadet ve üyelik yaka kartı ele geçirildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' düzenlendi. Örgüte finansal destek sağlayan ve örgütün güncel yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen 14 şüphelinin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

        YEHOVA ŞAHİTLERİ 2023 YAKA KARTLARI

        Evlerde yapılan aramalarda 38 bin 250 dolar, 900 euro, FETÖ/PDY örgüt mensuplarının kendi aralarında kullandıkları programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, örgüt üyelerine ait Yehova Şahitleri 2023 bölge ibadet ve üyelik yaka kartı ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

        2023-07-25 15:21:54

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kargo şubesinde 2 ton 525 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kocaeli'de kargo şubesinde 2 ton 525 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Ormanya'da sağlığına kavuşan boz ayı yavrusu "Tuti" doğaya salındı
        Ormanya'da sağlığına kavuşan boz ayı yavrusu "Tuti" doğaya salındı
        Kocaeli'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Yavru bozayı, tedavisinin ardından doğaya salındı
        Yavru bozayı, tedavisinin ardından doğaya salındı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı